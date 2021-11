CONCERT VOIX PIANO SAXOPHONE Missillac, 28 novembre 2021, Missillac.

CONCERT VOIX PIANO SAXOPHONE Missillac

2021-11-28 15:30:00 – 2021-11-28 15:30:00

Missillac Loire-Atlantique Missillac

Un concert placé sous le signe de la musique espagnole, interprété par Marie Françoise Moreau au chant, Sandy Bonneau au piano et Olivier Besson aux saxophones soprano et alto.

Vous pourrez entendre des duos écrits pour voix et piano, saxophone et piano, ainsi que des transcriptions écrites spécialement pour ce trio original.

L’Espagne a fait rêver les plus grands compositeurs français, attirés et inspirés par l’exotisme de ces musiques aux accents rythmés et chaleureux, tels que Pauline Viardot, Bizet ou Camille Saint Saens.

Nous entendrons également des pièces religieuses telles que le Cantar del Alma de Frederico Mompou avec des paroles de Saint Jean de la Croix, le Madrigal de Montsalvage, très connu en Catalogne et chanté les nuits de Noël.

Le trio nous interprétera enfin quelques pièces des plus grands compositeurs espagnols comme Asturias et Sevilla d’Albéniz ou la Jota de De Falla.

Nous vous invitons à un beau voyage musical.

Tarif unique : 5€

L’accès au spectacle ne peut se faire que sur présentation du pass sanitaire.

Renseignements :

Espace la Garenne 06 82 44 49 03

dernière mise à jour : 2021-11-15 par