Concert « Voix-Liées » Capbreton, dimanche 14 avril 2024.

Concert « Voix-Liées » Capbreton Landes

Le Dimanche 14 avril à 17 heures aura lieu le premier concert de l’année du groupe vocal Voix-Liées qui annoncera le printemps .

Le Dimanche 14 avril à 17 heures aura lieu le premier concert de l’année du groupe vocal Voix-Liées qui annoncera le printemps .

La particularité de ce petit ensemble (Trois sopranos , une alto et un ténor accompagnés d’un pianiste , Tristan Darrieumerlou) est

d’interpréter des morceaux traditionnels , des morceaux classiques (Bach , Beethoven , Pachelbel …) , des polyphonies anciennes (Desprez , Dowland , H de Bingen) et des chants plus contemporains ( Satie , Arnesen , Hahn , Narverud , Rutter ) arrangés spécialement pour les voix de ses chanteurs .

Voix-Liées vous amènera dans une ballade musicale de plus de 1000 ans , du 10° au 21°siècle . Marjorie Courtiau vous proposera son univers musical durant un intermède de 15 mn grâce à son instrument du 21°siécle , le Handpan . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14 19:00:00

Eglise Saint Nicolas

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine arsaut.ijp@orange.fr

L’événement Concert « Voix-Liées » Capbreton a été mis à jour le 2024-04-08 par OTI LAS