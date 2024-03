Concert Voix Libres Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, vendredi 12 avril 2024.

Concert Voix Libres Le Molotov Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Molotov le 12 avril avec le Concert Voix Libres.

Sélection pour le Festival Cigal’ 2024 venez soutenir vos musicien·ne·s préféré·e·s parmi 5 groupes, pour leur permettre de faire la première partie d’une tête d’affiche au festival Cigal’ en Avignon.



• LITTLE RED

[Acoustique Guitare Voix]

Groupe acoustique avec 2 guitares et 2 voix reprenant avec des arrangements personnels les plus grands standards de la chanson française et internationales.



• EAVNESS

[Power Rock Progressif]

Ce groupe énergique de Power Rock Progressif souhaite vous emporter dans leurs histoires. Chaque chanson est un univers à elle toute seule. Notre moteur est de vous faire vivre diverses émotions agréables et troublantes. Mission vous faire bouger ! Notre premier album est en cours d’enregistrement.



• MAËVA BÉ

[Pop R&b]

Préparez-vous à vivre une expérience musicale avec une artiste de la scène pop/R&B Maëva Bé. Avec sa voix envoûtante, elle va vous emmener dans un voyage musical captivant. Son style allie harmonieusement des influences pop accrocheuses avec des éléments sensuels de R&B, créant ainsi une ambiance entraînante et émotionnelle. Soyez prêts à être transporté dans son univers enchanteur.



• LAURE MOULAI

Chanteuse depuis plus de quinze ans et touchant à tous les répertoires, laissez Laure vous embarquer dans son univers rempli de medleys et de musiques entraînantes.



• DAAG

[Latex Rock, Marseille]

Groupe de Rock fondé en 2021, DAAG prend l’énergie et l’efficacité des refrains du rock 80, l’insolence et la désinvolture du garage anglais.

Daag est un condensé de festivité et de sensualité fédérant tous les marginaux et les originaux; contaminant le reste pour en devenir.





Les bénéfices seront reversés à l’orphelinat de la SNCF (ONCF). 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

