Concert Voix et Orgue Saint-Paterne-Racan, 24 avril 2022, Saint-Paterne-Racan.

Concert Voix et Orgue Saint-Paterne-Racan

2022-04-24 – 2022-04-24

Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire Saint-Paterne-Racan

12 EUR Le premier concert de la saison 2022 des Amis de l’Orgue propose avec Maria Mirante (mezzo-soprano) et Pierre Queval (orgue) un programme original et varié autour des célèbres œuvres des grands compositeurs classiques, Vivaldi, Bach, Häendel mais aussi Fauré et Duparc. Un véritable dialogue voix orgue, tantôt intense et profond tantôt virtuose et exalté.

Maria Mirante, artiste éclectique, prend part aussi bien à des productions d’opéras qu’à des créations originales où elle est remarquée pour la richesse de son timbre et sa virtuosité.

Pierre Quéval formé aux conservatoires de Nantes et Saint-Maur-des-Fossés est un interprète et improvisateur reconnu à l’international, il donne des récitals dans toute la France, aux États-Unis et en Europe.

Le premier concert de la saison 2022 des Amis de l’Orgue propose avec Maria Mirante (mezzo-soprano) et Pierre Queval (orgue) un programme original et varié autour des célèbres œuvres des grands compositeurs classiques, Vivaldi, Bach, Häendel mais aussi Fauré et Duparc.

lesamis.desorgues@orange.fr +33 6 68 65 72 14

Le premier concert de la saison 2022 des Amis de l’Orgue propose avec Maria Mirante (mezzo-soprano) et Pierre Queval (orgue) un programme original et varié autour des célèbres œuvres des grands compositeurs classiques, Vivaldi, Bach, Häendel mais aussi Fauré et Duparc. Un véritable dialogue voix orgue, tantôt intense et profond tantôt virtuose et exalté.

Maria Mirante, artiste éclectique, prend part aussi bien à des productions d’opéras qu’à des créations originales où elle est remarquée pour la richesse de son timbre et sa virtuosité.

Pierre Quéval formé aux conservatoires de Nantes et Saint-Maur-des-Fossés est un interprète et improvisateur reconnu à l’international, il donne des récitals dans toute la France, aux États-Unis et en Europe.

Les amis de l’Orgue

Saint-Paterne-Racan

dernière mise à jour : 2022-04-19 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan