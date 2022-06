Concert – Voix du TamTam Laruns Laruns Catégories d’évènement: 64440

Les Voix du TamTam, un groupe de chant choral Larunsois, possède un répertoire très varié qui comprend notamment des chants en langue Wolof, typiques du Sénégal. Le maître de chœur, Martin Gomis, ainsi que les musiciens et les chanteurs qui constituent les Voix du TamTam vous entraîneront pour une plongée vers une Afrique lointaine. Préparez vous pour ce voyage musical.

