Concert « Voix d’Or Slaves » Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains, vendredi 13 septembre 2024.

Concert « Voix d’Or Slaves » Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Trois chanteurs lyriques à la voix d’or soprano, ténor et basse sont issus de grandes écoles musicales russes et ukrainiennes au parcours et au palmarès prestigieux.

Ces trois solistes vous emmènent en voyage musical inoubliable avec les plus beaux chants slaves et du monde entier, mélange belcanto et tradition.

Pendant ce concert vous aurez l’occasion de découvrir les instruments traditionnels, notamment la mythique balalaïka, la reine de la musique russe.

Billets en vente à l’Office de tourisme et sur place le soir même. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-13 21:00:00

fin : 2024-09-13

Église Saint-Laurent Place de l’Église

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert « Voix d’Or Slaves » Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2024-04-09 par OT Cambo les Bains