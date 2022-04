Concert Voix d’Or Slaves Bergerac, 5 août 2022, Bergerac.

Concert Voix d’Or Slaves Rue de la Mission Eglise Saint Jacques Bergerac

2022-08-05 – 2022-08-05 Rue de la Mission Eglise Saint Jacques

Bergerac Dordogne Bergerac

Trois chanteurs lyriques à la voix d’or : soprano, ténor et basse sont issus de grandes écoles musicales au parcours et au palmarès prestigieux.

Olga Stolyarova, Valéry Orlov et Nikolay Sherstyakov vous emmènent en voyage musical inoubliable avec les plus beaux chants du monde entier.

Trois chanteurs lyriques à la voix d’or : soprano, ténor et basse sont issus de grandes écoles musicales au parcours et au palmarès prestigieux.

Olga Stolyarova, Valéry Orlov et Nikolay Sherstyakov vous emmènent en voyage musical inoubliable avec les plus beaux chants du monde entier.

+33 6 16 49 05 58

Trois chanteurs lyriques à la voix d’or : soprano, ténor et basse sont issus de grandes écoles musicales au parcours et au palmarès prestigieux.

Olga Stolyarova, Valéry Orlov et Nikolay Sherstyakov vous emmènent en voyage musical inoubliable avec les plus beaux chants du monde entier.

Valery Orlov

Rue de la Mission Eglise Saint Jacques Bergerac

dernière mise à jour : 2022-04-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides