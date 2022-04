Concert Voix d’Or Russes par Valéry Orlov Sainte-Foy-la-Grande, 20 août 2022, Sainte-Foy-la-Grande.

Concert Voix d’Or Russes par Valéry Orlov Sainte-Foy-la-Grande

2022-08-20 21:00:00 – 2022-08-20

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Sainte-Foy-la-Grande

Trois chanteurs lyriques à la voix d’or : soprano, ténor et basse sont issus de grandes écoles musicales au parcours et au palmarès prestigieux.

Olga Stolyarova , diplômée de Conservatoire de St Pétersbourg, avait participé à des plusieurs tournées internationales (USA, Finlande, Allemagne…) avant devenir une des plus renommées interprètes des romances russes, tsiganes.

Valéry Orlov et Nikolay Sherstyakov sont les camarades de classe au Conservatoire National Supérieur d’Odessa.

Après passage par célèbre cœur de l’Armée Rouge, Nikolay Sherstyakov a été invité au Théâtre National d’Opera de Kiev. Sa solide formation lui permet de se produire parmi les plus grands dans différents pays.

Valéry Orlov reprend le flambeau d’Ivan Rebroff et devient l’ambassadeur de chant russe en Europe de L’Ouest.

Ces trois solistes russes vous emmènent en voyage musical inoubliable.

+33 6 16 49 05 58

Valéry Orlov

Sainte-Foy-la-Grande

