Dax Dax Dax, Landes Concert “Voix d’or russes” Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Concert “Voix d’or russes” Dax, 23 août 2021, Dax. Concert “Voix d’or russes” 2021-08-23 21:00:00 – 2021-08-23 Place Roger Ducos Cathédrale

Dax Landes Dax 12 EUR Trois chanteurs lyriques à la voix d’or : soprano, ténor et basse sont issus de grandes écoles musicales russes au parcours et au palmarès prestigieux. Réservation Office de Tourisme Grand Dax. Trois chanteurs lyriques à la voix d’or : soprano, ténor et basse sont issus de grandes écoles musicales russes au parcours et au palmarès prestigieux. Réservation Office de Tourisme Grand Dax. +33 5 58 56 86 86 Trois chanteurs lyriques à la voix d’or : soprano, ténor et basse sont issus de grandes écoles musicales russes au parcours et au palmarès prestigieux. Réservation Office de Tourisme Grand Dax. les voix d’or dernière mise à jour : 2021-08-02 par OT Grand Dax

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Place Roger Ducos Cathédrale Ville Dax lieuville 43.70866#-1.05388