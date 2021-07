Villé Villé Bas-Rhin, Villé Concert voix de Stras’ : nos chansons dans les rues Villé Villé Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Villé

Concert voix de Stras’ : nos chansons dans les rues Villé, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Villé. Concert voix de Stras’ : nos chansons dans les rues 2021-07-07 – 2021-07-07

Villé Bas-Rhin Villé EUR Concert gratuit, réservation obligatoire auprès de la MJC. Attention, nombre de place limitées. +33 3 88 58 93 00 Concert gratuit, réservation obligatoire auprès de la MJC. Attention, nombre de place limitées. dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Villé Étiquettes évènement : Autres Lieu Villé Adresse Ville Villé lieuville 48.33776#7.28949