Concert Voisins d’Scènes : « L’indicible » / Erwan Pinard Bréhal, 11 mars 2022, Bréhal.

Concert Voisins d’Scènes : « L’indicible » / Erwan Pinard Salle polyvalente de Saint Martin de Bréhal Place Monaco Bréhal

2022-03-11 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-11 23:00:00 23:00:00 Salle polyvalente de Saint Martin de Bréhal Place Monaco

Bréhal Manche Bréhal

Concert à la salle polyvalente de Saint-Martin-de-Bréhal dans le cadre des Voisins d’Scène, avec une première partie surprise !

« L’Indicible », quatrième album est la suite d’«Obsolescence programmée », toujours sous le signe de l’humour, parfois noir, avec treize titres tristes ! Erwan Pinard y exprime l’ineffable avec ses mots décalés et sa poésie au vitriol. De sa voix profonde, il sait toucher au sensible puis vous surprendre, tout à coup, avec fantaisie… Un album rock et délicat !

