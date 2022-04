Concert – Voden Plérin, 1 juillet 2022, Plérin.

Concert – Voden Centre Culturel Le Cap 6 Rue de la Croix Plérin

2022-07-01 18:30:00 – 2022-07-01 19:30:00 Centre Culturel Le Cap 6 Rue de la Croix

Plérin Côtes d’Armor

Marguerite et David viennent tous deux de l’univers des musiques à danser.

En 2018, ils décident de créer Voden pour rassembler un répertoire des musiques de Scandinavie et des Balkans et faire ainsi sonner l’univers de leurs deux instruments- cousins : le nyckelharpa (vielle à archet suédoise du XIVe siècle) et la vielle à

roue.

Tout public.

