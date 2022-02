Concert Voci Harmonie « SCÈNES SACRÉES D’OPÉRA » Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Concert Voci Harmonie « SCÈNES SACRÉES D'OPÉRA »
Honfleur, 5 août 2022, 20:30:00

Quatre solistes de renom interprètent des airs, duos et ensembles sacrés tirés des plus belles œuvres du répertoire lyrique (Verdi, Puccini, Bellini, Gounod, Bizet…)

– Catherine Manandaza, soprano – Elena Rakova, mezzo soprano – Daniel Gàlvez-Vallejo, ténor de l'Opéra de Paris – Marc Souchet, baryton – Nao Matzda, piano. En l'Église Sainte-Catherine – Billetterie sur place le soir

