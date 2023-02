Concert Vocal : N’Hommades Place des Pénitents, 3 mars 2023, Salon-de-Provence .

Concert Vocal : N’Hommades

2023-03-03 20:30:00 – 2023-03-03

Le vendredi 3 mars, à 20h30, les dix interprètes masculins de la Chorale N’Hommades donneront un concert de chants polyphoniques du Monde, tant de France (Béarn, Corse, Gascogne) que de contrées plus lointaines (Espagne, Pays basque, Grèce, Irlande, Amérique du Nord et du Sud, Géorgie et Russie)



L’entrée est libre, chacun participant financièrement comme il l’entend.

N’Hommades a été créé en 2019 à Mallemort et s’est produit à de nombreuses reprises dans la région, offrant des harmonies et émotions de tous les pays.



Cet intérêt pour tous les pays les mène à se produire au Temple, au bénéfice de l’Association Welcome Salon qui aide et accueille des personnes réfugiées, contraintes de quitter leur pays d’origine et demandant l’asile en France. Welcome a pour objectif d’offrir à ces hommes et femmes, un temps de pause après les épreuves subies, les héberger dans des familles salonaises volontaires, les accompagner dans leurs démarches administratives et médicales, les soutenir dans leur apprentissage de notre langue et bien sûr leur apporter convivialité, amitié et fraternité. Welcome n’est financée que par des dons

Le Temple de l’Eglise Protestante Unie participe depuis plusieurs années à la vie culturelle de notre cité. Ainsi, deux événements marqueront le début du mois de mars !

