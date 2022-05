Concert vocal et instrumental : Arioso Artix Artix Catégories d’évènement: Artix

Pyrénées-Atlantiques

Concert vocal et instrumental : Arioso Artix, 8 mai 2022, Artix. Concert vocal et instrumental : Arioso Eglise Saint-Pierre Avenue du 18ème Régiment d’Infanterie Artix

2022-05-08 – 2022-05-08 Eglise Saint-Pierre Avenue du 18ème Régiment d’Infanterie

Arioso sous la direction de Stéphanie Salo et Damien Guille au piano. Et l'ensemble de flûtes traversières de l'école de musique d'Artix sous la direction de Kristelle Jelovis

Eglise Saint-Pierre Avenue du 18ème Régiment d’Infanterie Artix

