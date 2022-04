Concert vocal de musique ancienne Chapaize, 26 mai 2022, Chapaize.

EUR Ensemble Roundelay des Pays-Bas

Concert de l’espoir

Depuis près de 20 ans l’ensemble Roundelay des Pays-Bas présente dans l’église Saint-Martin de Chapaize, le jour de l’Ascension, un concert vocal de musique ancienne.

Au XVème siècle, lors de l’épidémie de peste en Lombardie, la musique a été utilisée comme remède à la pandémie. On pensait que le chant chasserait le fléau en mettant l’accent sur le motet polyphonique. Plus tard à la Renaissance la médecine considérait encore la musique comme un remède à de nombreux maux. Beaucoup de princes et nobles européens ont généreusement donné aux artistes.

En interprétant la musique profane de compositeurs italiens (Monteverdi, Arcadelt, Rore, Verdelot) et anglais (Wilbey, Gibbons) des XVème et XVIème siècles, l’ensemble Roundelay sous la direction de Renée Kartodirdjo et avec Hubert Koniuszek au luth veut faire rayonner l’espoir de temps meilleurs.

contact@chapaize-culture.fr http://www.chapaize-culture.fr/

