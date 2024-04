Concert vocal de l’Øctuor Stella Montis Eglise Saint-Martin Lormont, dimanche 5 mai 2024.

Concert vocal de l’Øctuor Stella Montis CONCERT de l’Øctuor Stella Montis, sur le thème de la nuit. Dimanche 5 mai, 15h00 Eglise Saint-Martin 10€ (gratuit pour les enfants)

Qu’elle soit douce ou animée, qu’elle apporte questions ou réponses, qu’elle soit recueil-lie ou dynamique, la nuit a inspiré quantité de compositeurs et l’ensemble vocal a puisé dans tous les répertoires, de la Renaissance à nos jours, pour imaginer le programme de cet après-midi (Janequin, Lully, Sibelius, Poulenc…).

+d’infos : www.stellamontis.fr | 06 20 32 74 22

https://youtu.be/BCg0FvbBMP0?si=s_1gu_zcvaxjeCa1

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/BCg0FvbBMP0?si=s_1gu_zcvaxjeCa1 »}] Construite sur les ruines d’une église romane à la fin de la guerre de 100 ans, au XVème siècle, l’église Saint-Martin conserve sa splendeur d’antan et présente la même façade qu’à l’époque. Elle se distingue par son clocher massif, sa nef de deux travées et ses peintures murales remises en état et mises en lumière par les nombreux vitraux. L’un d’entre eux représente Saint Joseph, patron des métiers du bois particulièrement vénéré par les artisans de Lormont. L’église Saint-Martin est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 1925.

