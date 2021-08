Dax Dax Dax, Landes Concert Vocal Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Concert Vocal Dax, 4 septembre 2021, Dax. Concert Vocal 2021-09-04 20:30:00 – 2021-09-04 22:00:00 Place Saint Vincent Eglise Saint Vincent

Dax Landes Dax Avec les chanteurs solistes de l’ensemble belliza ( variété et classique).

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Place Saint Vincent Eglise Saint Vincent Ville Dax lieuville 43.70571#-1.06044