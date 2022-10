Concert vocal Brelan de Choeurs Langon, 29 octobre 2022, Langon.

Concert vocal Brelan de Choeurs

2022-10-29 20:30:00 – 2022-10-29 22:30:00

EUR Concert vocal intitulé « Brelan de choeurs! »

Cette soirée est organisée par le choeur « Des Gars de Garonne » à l’occasion de la venue en Sud-Gironde du choeur d’hommes « Polychr’hom » de Gap, dans les Hautes Alpes. Ce groupe vocal étant dirigé par Michel Olivier, bon connaisseur de notre territoire, puisqu’il n’est autre que le papa de Marylène Olivier, qui dirige à St-Macaire chorale Gospel dont la réputation n’est plus à faire…

Jamais deux sans trois : l’occasion était idéale pour inviter à le fête nos amis du choeur des Rugueux, qui font depuis longtemps partie intégrante du patrimoine vocal de notre région, et sont connus bien au-delà de celle-ci.

Trois choeurs d’hommes donc, de dimension comparable (entre quinze et vingt chanteurs chacun), et proposant des répertoires de polyphonies où alternent avec bonheur chants traditionnels et chansons d’aujourd’hui.

Sur réservation.

Les Gars de Garonne

