Concert VOC'AÏNE Ergersheim

Ergersheim

Concert VOC'AÏNE Ergersheim, 9 décembre 2022

36 A rue Principale Ergersheim Bas-Rhin

2022-12-09 – 2022-12-10

Bas-Rhin Ergersheim EUR VOC’AÏNE, ensemble vocal d’ERGERSHEIM, dirigé par le chef de chœur Guillaume BOEHLER, accompagné de musiciens et avec la participation de la nouvelle chorale d’enfants « Tais-toi et chante! » Venez nombreux les écouter. Buvette et petite restauration à l’issue des concerts. Ouverture de la salle 30 minutes avant les concerts. +33 6 33 44 25 42 Ergersheim

