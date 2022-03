Concert VLADIMIR TORRES – MUSIC FOR A LOCKED IN DOUBLE BASS Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

2022-04-09 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-09 20:30:00 20:30:00

Granville Manche Concert contrebasse solo par Vladimir Torres Après deux ans de cache-cache forcé avec les scènes, Vladimir Torres a su mettre à profit ces temps suspendus. Ainsi l’album “Music for a locked in double bass” est né. Nous sommes très heureux de vous faire découvrir cet artiste à l’univers musical singulier où se mêlent jazz, pop, musiques latines ou encore moyen-orientales.

Concert contrebasse solo par Vladimir Torres Après deux ans de cache-cache forcé avec les scènes, Vladimir Torres a su mettre à profit ces temps suspendus. Ainsi l'album "Music for a locked in double bass" est né. Nous sommes très heureux de vous faire découvrir cet artiste à l'univers musical singulier où se mêlent jazz, pop, musiques latines ou encore moyen-orientales.

Au plaisir de vous accueillir !

dites@leleurre.fr +33 2 33 90 95 13

