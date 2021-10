Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône, Drôme Concert “Vivre en Musique” Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône Catégories d’évènement: Châteauneuf-du-Rhône

Concert "Vivre en Musique" 2021-10-23 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-23 23:00:00 23:00:00 Salle polyvalente Le village

Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Châteauneuf-du-Rhône Drôme L’association La Marmaille et le Lions Club Montélimar Rives du Rhône organisent un concert le samedi 23 octobre 2021, pour venir en aide aux enfants de Madagascar. chateauneufdurhone@wanadoo.fr +33 4 75 90 69 40 https://www.chateauneufdurhone.fr/index.php dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Lieu Châteauneuf-du-Rhône Adresse Salle polyvalente Le village Ville Châteauneuf-du-Rhône