Concert – Vivaldi Tsigane, Quatuor Accordo Plédran, 18 mars 2022, Plédran. Concert – Vivaldi Tsigane, Quatuor Accordo Salle Horizon 2 Rue Jacques Prévert Plédran

2022-03-18 20:00:00 – 2022-03-18 21:30:00 Salle Horizon 2 Rue Jacques Prévert

Plédran Côtes d’Armor Plédran Avec en première partie, la classe orchestre de l’Ecole des Coteaux

Dans ce concert décoiffant, le Quatuor Accordo nous fait naviguer avec fluidité entre interprétation classique et envolées tsiganes. Ici, le chef d’orchestre sourit, glisse des oeillades complices à son deuxième violon, ferme les yeux à l’écoute d’un son qui le touche, rajoute des notes d’humour…

Ce concert est une parenthèse enchantée convaincante qui esquisse des formes inédites, une étourdissante alchimie à laquelle le public adhère avec enthousiasme ! spectacles@horizonpledran.com +33 2 96 64 30 30 Avec en première partie, la classe orchestre de l’Ecole des Coteaux

