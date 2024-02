Concert Vivaldi PMA Tour #2 Église de Blamont Blamont, vendredi 29 mars 2024.

Musique Baroque

Une Saison par saison dans quatre communes de l’agglomération.

Dans le cadre de cette année 2024 toute particulière, qui voit le Pays de Montbéliard consacré Capitale Française de la Culture, le Conservatoire poursuit sa tournée sur le territoire avec Antonio Vivaldi.

Avec un petit orchestre baroque, les violonistes solistes rivaliseront d’imagination et d’inventivité dans un programme pétillant et coloré… Tout un monde d’émotions où le désespoir fait vite place à l’excitation et à la joie…

Au programme: Antonio Vivaldi: Concerto pour violon et orchestre, le Printemps et L’Été et autres concertos.

Avec Célia Ballester, Jean-Luc Bouveret, Caroline Lamboley, Andrea Pujado, violon

Françoise Temperman, alto / Rachel Cottin-Gleize et Sébastien Robert, violoncelle

Keiko Murakami et Antoine Virard, traverso / Benoit Tainturier, Basson

Nicolas Aubin, clavecin / Véronique Ngo Sach-Hien, orgue positif

Avec la participation du service Animation du patrimoine de PMA, et le soutien de la commune et de la paroisse de Blamont.

Gratuit dans la limite des places disponibles EUR.

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29

Église de Blamont Rue Viette

Blamont 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

