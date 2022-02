Concert Vivaldi : “Concerti e arie theatrali” Ferrières-en-Gâtinais, 21 mai 2022, Ferrières-en-Gâtinais.

Concert Vivaldi : “Concerti e arie theatrali” Ferrières-en-Gâtinais

2022-05-21 20:30:00 – 2022-05-21

Ferrières-en-Gâtinais Loiret Ferrières-en-Gâtinais

25 EUR Le samedi 21 mai 2022, à 20 h 30, l’Association Pleins Jeux proposera un concert d’exception dans l’abbatiale Saint-Pierre Saint-Paul de Ferrières-en-Gâtinais.

La magnifique soprano Sandrine Piau, accompagnée de l’orchestre du Concert de La Loge dirigé par Julien Chauvin, nous offrira un programme exclusivement consacré à Antonio Vivaldi : Concerti e arie teatrali, hommage au maître vénitien dans l’interprétation d’airs d’opéras et de concertos célèbres qui exaltent la virtuosité des artistes.

Nul doute que l’enthousiasme et la complicité des interprètes sauront traduire la passion et le drame caractéristiques de l’écriture du fougueux compositeur.

Billetterie : office de tourisme de Ferrières-en-Gâtinais.

contact@pleinsjeux.com +33 2 38 96 58 86

pleins jeux

Ferrières-en-Gâtinais

