Vanxains Vanxains Dordogne, Vanxains Concert “Viva Voce” Vanxains Vanxains Catégories d’évènement: Dordogne

Vanxains

Concert “Viva Voce” Vanxains, 12 décembre 2021, Vanxains. Concert “Viva Voce” Vanxains

2021-12-12 16:30:00 – 2021-12-12

Vanxains Dordogne Vanxains Concert VIVA VOCE, musique baroque anglais de Purcell à Haendel, ensemble vocal & instrumental. Chœur mixte, quatuor à cordes, continuo à l’orgue. Réservation conseillée. Entrée 15 € – gratuit Enfants Concert VIVA VOCE, musique baroque anglais de Purcell à Haendel, ensemble vocal & instrumental. Chœur mixte, quatuor à cordes, continuo à l’orgue. Réservation conseillée. Entrée 15 € – gratuit Enfants Concert VIVA VOCE, musique baroque anglais de Purcell à Haendel, ensemble vocal & instrumental. Chœur mixte, quatuor à cordes, continuo à l’orgue. Réservation conseillée. Entrée 15 € – gratuit Enfants ©MONNOD

Vanxains

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Vanxains Autres Lieu Vanxains Adresse Ville Vanxains lieuville Vanxains