Concert Viva Voce Saint-André-d’Allas, 3 octobre 2021, Saint-André-d'Allas.

Eloges et odes musique baroque anglaise de Purcell à Haendel

Pour son nouveau programme, Viva Voce se propose d’aborder la musique baroque anglaise, et notamment ses deux plus grands compositeurs : Henry Purcell et Georg Friedrich Haendel.

+33 6 72 96 19 08

Viva Voce

dernière mise à jour : 2021-09-22 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir