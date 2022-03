CONCERT VIVA ESPANA Marolles-les-Braults, 27 mars 2022, Marolles-les-Braults.

CONCERT VIVA ESPANA Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults

2022-03-27 15:00:00 – 2022-03-27 17:00:00 Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles

Marolles-les-Braults Sarthe Marolles-les-Braults

EUR 0 0 Arnaud Martin et les musiciens de l’OdH72 vous emmènent sur les terres chaudes, dansantes et festives d’Espagne, avec un programme toujours aussi original et exigeant, qui saura une fois de plus ravir les oreilles les plus averties, tout autant qu’un public curieux de nouvelles émotions musicales.

Participation au chapeau.

Sortez les éventails et la sangria, car la saison 2022 de l’Orchestre d’Harmonie de la Sarthe promet d’être… “muy caliente” !

+33 2 43 97 60 63

