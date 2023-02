CONCERT Vitamines Muzic Le coupe Gorge, 10 février 2023, Parthenay .

CONCERT Vitamines Muzic

2 Rue de la Vau Saint-Jacques Le coupe Gorge Parthenay Deux-Sevres Le coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint-Jacques

2023-02-10 – 2023-02-10

Le coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint-Jacques

Parthenay

Deux-Sevres

Ce duo pétillant vous emporte dans une ambiance festive au travers des courants de la variété internationale, de la Pop et du Rock. Avec aux commandes Ronin Sax (saxophones, armonica, chant et choeurs) et Greg (clavier, accordéon, chant et arrangeur) pour un voyage ensemble.

Ce duo pétillant vous emporte dans une ambiance festive au travers des courants de la variété internationale, de la Pop et du Rock. Avec aux commandes Ronin Sax (saxophones, armonica, chant et choeurs) et Greg (clavier, accordéon, chant et arrangeur) pour un voyage ensemble.

+33 6 28 41 78 07

Vitamines Muzic – 1

Le coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay

dernière mise à jour : 2023-02-07 par