Concert virtuel avec Damien Robitaille

Centre culturel canadien, le jeudi 18 mars à 20:00

Le jeudi 18 mars à 20h, dans le cadre du Mois de la Francophonie, le Centre culturel canadien vous invite pour un concert en ligne avec [Damien Robitaille](https://damienrobitaille.com/), figure incontournable de la chanson canadienne-française !

Né d’une mère anglophone et d’un père francophone en Ontario, c’est à l’âge de 18 ans que Damien Robitaille écrit ses premières chansons en français. S’accompagnant au piano ou à la guitare, il est depuis lors un grand défenseur de la francophonie canadienne, à travers sa musique énergique et colorée, aux nuances de folk de pop, et même aux échos latins.

La pandémie a inspiré à Damien Robitaille plus de 150 reprises de chansons (Queen, Daft Punk, Rita Mitsouko, Marvin Gaye, ABBA, Robert Charlebois et tant d’autres) en homme-orchestre piano, batterie, guitare, flûte ou beat box en direct de son salon. Ses vidéos sont devenues virales et ont fait le tour du monde tellement leur interprète est créatif et brillant dans l’exercice.

À l’occasion d’un nouveau concert en direct de son salon, Damien Robitaille proposera ses chansons originales pimentées de medleys de ses meilleures reprises de chansons francophones.

[Rejoignez-nous sur la Page Facebook du Centre culturel canadien !](https://www.facebook.com/events/474284833956440/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A228579065604835%7D%7D]%22%7D)

Gratuit et en ligne sur la Page Facebook du CCC

Mois de la Francophonie

Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris, 75008 Paris Paris 8e Arrondissement Paris



