Concert Virgin Radio – Electro Shock Cassis, 27 mai 2022, Cassis.

Concert Virgin Radio – Electro Shock Cassis

2022-05-27 – 2022-05-27

Cassis Bouches-du-Rhône

Que des gros noms de l’électro qui vous feront danser toute la soirée au pied du rooftop, sur l’esplanade Aristide Briand à Cassis. Un lieu exceptionnel avec une avancée dans la mer situé entre le vieux port de Cassis et la méditerranée. Le lieu offre une vue imprenable sur le cap canaille et le château de Cassis. Ca vous tente ?



GAGNEZ VOS PLACES SUR VIRGINRADIO.FR :

Venez célébrer les 10 ans d’Electroshock avec Virgin Radio ! Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire (n’oubliez pas de laisser vos coordonnées à la fin) et de bien lire le règlement. Les gagnants seront contactés par message privé après le tirage au sort. Bonne chance à tous !



ECOUTEZ VIRGIN RADIO ET GAGNEZ VOS PLACES :

Pour gagner vos places, rien de plus simple : il vous suffit d’écouter Virgin Radio ! A l’entente du signal, empressez d’envoyer le code ELECTRO au 7 12 13 (3×0,75 cts + prix du SMS). Attention, vous n’aurez que 10 minutes pour envoyer votre texto ! Si vous êtes tiré(e) au sort, vous gagnerez vos places pour l’Electroshock de Cassis !

les 10 ans d’Electroshock avec vous lors d’un événement exceptionnel à Cassis le 27 mai 2022. Au programme ? Une soirée de folie avec Kungs, Ofenbach, Lost Frequencies, The Avener, Feder, Bon Entendeur, Shouse et Pascal Letoublon.

info@ot-cassis.com +33 892 39 01 03

Cassis

dernière mise à jour : 2022-05-06 par