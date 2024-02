CONCERT VIOLONS DE PRAGUE Montpellier, samedi 1 juin 2024.

CONCERT VIOLONS DE PRAGUE Montpellier Hérault

Les Violons de Prague sont inséparables et incontournables.

Leur talent, leur énergie et la joie qu’ils ont d’être ensembles, irradient tous ceux qui les voient et les écoutent.

L’ensemble s’est constitué pendant la longue période du Covid.

Ils mettent de l’amour dans leur archet, et cela s’entend dès les premières notes.

» C’est un concert qui fait du bien » et c’est le public qui le dit…

Dans une époque où le monde se fragilise, la musique est un refuge réconfortant, accessible à tous et immédiatement.

Justesse et unité en sont les ingrédients mélodiques obligatoires pour obtenir l’harmonie.

C’est dans cet esprit que les Violons de Prague nous offrent 1h20 de temps suspendu, comme une trêve musicale.

Un voyage dans la beauté de la musique classique…

Plus qu’un concert…un remède.

Les Violons de Prague, un concert ouvert à tous, réunissant les meilleurs solistes d’instruments à cordes de Prague et l’une des plus prestigieuses Soprano de la République Tchèque.

Durée du concert 1h20 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:30:00

fin : 2024-06-01 23:00:00

Rue Saint-Pierre

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement CONCERT VIOLONS DE PRAGUE Montpellier a été mis à jour le 2024-02-16 par OT MONTPELLIER