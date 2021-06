Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire 49290, Chalonnes-sur-Loire CONCERT VIOLONCELLES BAROQUES Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire Catégories d’évènement: 49290

Chalonnes-sur-Loire

CONCERT VIOLONCELLES BAROQUES Chalonnes-sur-Loire, 27 juin 2021-27 juin 2021, Chalonnes-sur-Loire. CONCERT VIOLONCELLES BAROQUES 2021-06-27 – 2021-06-27 Église Notre Dame Place Notre-Dame

Chalonnes-sur-Loire 49290 Le dimanche 27 juin, rendez-vous à l’Académie de Loire pour une soirée concert.

Au programme :

– Gabrielli, Couperin, Mozart…

– Par Céline Barricault et David Simpson Profitez d’un concert violoncelles baroques duos et solos ! academiedeloire@orange.fr +33 2 41 78 06 14 http://www.academiedeloire.org/ Profitez d’un concert violoncelles baroques duos et solos ! Le dimanche 27 juin, rendez-vous à l’Académie de Loire pour une soirée concert.

Au programme :

– Gabrielli, Couperin, Mozart…

– Par Céline Barricault et David Simpson

Détails Catégories d’évènement: 49290, Chalonnes-sur-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Chalonnes-sur-Loire Adresse Église Notre Dame Place Notre-Dame Ville Chalonnes-sur-Loire lieuville 47.35183#-0.76333