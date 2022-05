CONCERT VIOLONCELLE – QUATUOR STANISLAS ET CONSTANTIN MACHEREL

2022-06-06 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-06 21:30:00 21:30:00 Un programme tout en charme et en virtuosité, avec une des plus brillants espoirs de la jeune génération de violoncellistes, dont le premier CD a réuni tous les suffrages. On découvrira une de ses propres compositions, ainsi qu’un très beau quintette de Borodine, très rarement joué. Auguste-Joseph Franchomme (1808-1884): Variations sur des thèmes russe et écossais Luigi Boccherini (1743-1805): concerto pour violoncelle en ré majeur Constantin Macherel (né en 1991) : Toccata pour violoncelle ténor Alexandre Borodine (1833-1887): Scherzo russe /quintette à cordes en mi mineur dernière mise à jour : 2022-04-20 par

