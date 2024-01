Concert Violoncelle « Ici » à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien, samedi 17 février 2024.

Loi sur l’immigration, poussée de l’extrême droite et du racisme.

Peu à peu, la parole raciste se libère, elle se normalise, elle se banalise.

Une accoutumance mortifère.

Cette nouvelle création pour violoncelle électrique, associe textes, bandes sonores, musique pour un hommage à Madjiguène Cissé, militante sénégalaise disparue l’an passé.

Après une formation initiale classique en Normandie, Armand Zvenigorodsky explore et diversifie sa pratique instrumentale à travers des rencontres, et des processus créatifs.

Les musiques improvisées sont au cœur de sa pratique artistique. .

Lieu-dit Restidiou Braz

Berrien 29690 Finistère Bretagne lautrerive@planeterre.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 18:30:00

fin : 2024-02-17



