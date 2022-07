Concert violoncelle et orgue Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Concert violoncelle et orgue Bouxwiller, 9 juillet 2022, Bouxwiller. Concert violoncelle et orgue

rue de l’Eglise Bouxwiller Bas-Rhin Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

2022-07-09 20:00:00 – 2022-07-09 Bouxwiller

Bas-Rhin Bouxwiller 0 EUR Concert violoncelle et orgue



Œuvres de D. Gabrielli, G.B. Bassani, G. Corrette, J-S. Bach…



Tristan Lescêne, violoncelle,

Daniel Leininger, orgue J-A. Silbermann 1778



Entrée libre – plateau



Ce concert associe le violoncelle, voix de l’âme et du cœur, à l’orgue, instrument polyphonique par excellence avec sa riche palette de couleurs. Le programme parcourt essentiellement les sentiers du Baroque français (G. Corrette), italien (D. Gabrielli, G.B. Bassani) et allemand (J-S. Bach), avec des pièces solo ou en duo.

