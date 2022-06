Concert Violon-Violoncelle Saint-Gengoux-le-National, 29 juillet 2022, Saint-Gengoux-le-National. Concert Violon-Violoncelle

Saône-et-Loire EUR 0 0 Concert en duo pour Violon, M. Pierre ROLAND, et Violoncelle, M. Ron VARON, donné au profit de la restauration de l’Eglise de Saint-Gengoux-le-National .

Eglise de Saint-Gengoux-le-National. Programme:

Duo N°1 en Do majeur de L. Van Beethoven

Duos Opus 39 de Reinhold Glière

Passacaille Sol mineur de Johan August Halvorsen Violon seul : Sonate en ré majeur Opus 115 de Serge Prokofiev

