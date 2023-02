Concert : violon solo et orgue, orgue à 2 et 4 mains Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’Évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne Organisé par Les Amis de l’orgue de Sainte Madeleine de Bagnoles de l’Orne et dans cette église (Bagnoles-Château). Récital interprété par Ouliana Lioubytska, violon et orgue, et Jean-Claude Duval, titulaire de l’orgue de l’église Sainte Madeleine de Bagnoles de l’Orne. Au programme : L. N. Clérambault, J. S. Bach, W. A. Mozart, Charles Gounod. • Libre participation aux frais.

• Durée 1 h 15 environ.

• Entrée sans réservation.

• Dans l’intérêt de tous, respectez les directives sanitaires éventuelles en vigueur à la date du concert. Merci d’avance. Bagnoles de l’Orne Normandie

