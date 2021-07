Dorlisheim Dorlisheim Bas-Rhin, Dorlisheim Concert Violon Piano Dorlisheim Dorlisheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dorlisheim

Concert Violon Piano Dorlisheim, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Dorlisheim. Concert Violon Piano 2021-07-09 – 2021-07-09

Dorlisheim Bas-Rhin Dorlisheim Soirée romantique violon piano . Oeuvre de Dvorak, Brahms, Franck Concert en duo : violon piano +33 6 81 74 02 60 Soirée romantique violon piano . Oeuvre de Dvorak, Brahms, Franck dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Dorlisheim Étiquettes évènement : Autres Lieu Dorlisheim Adresse Ville Dorlisheim lieuville 48.525#7.48368