Quetteville Calvados Quetteville Dans le cadre des Journées du Patrimoine

Concert à l’église Saint Laurent (ouverte tout le week-end de 10h à 18h) Catherine GOUILLARD- Harmonium

Amandine GUILLOPE- violon Participation libre

dernière mise à jour : 2021-09-09 par OT Honfleur-Beuzeville

