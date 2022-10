Concert violon et orgue à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Concert violon et orgue à Saint-Quentin Saint-Quentin, 23 octobre 2022, Saint-Quentin. Concert violon et orgue à Saint-Quentin

1 rue du Docteur Mairesse Saint-Quentin Aisne

2022-10-23 – 2022-10-23 Saint-Quentin

Aisne Que diriez-vous d’un concert au temple protestant de Saint-Quentin, le dimanche 23 octobre à 16h avec Jules Troivaux à l’orgue et Dominique Hofer au violon ?

Le programme sera riche et varié : Bach, Vivaldi, Corelli, Vitali.

Entrée avec partipation libre. concert.jules.3vo@gmail.com Saint-Quentin

