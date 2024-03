Concert : viole de gambe, clavecin et chant, musique des voyages de Poussin en France et en Italie Musée Nicolas Poussin Les Andelys, samedi 18 mai 2024.

Concert : viole de gambe, clavecin et chant, musique des voyages de Poussin en France et en Italie En partenariat avec l’association ACCORDISE de Rouen Samedi 18 mai, 20h00 Musée Nicolas Poussin Durée 40 min, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:40:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:40:00+02:00

En partenariat avec l’association ACCORDISE de Rouen

Viole de gambe, Clavecin et Chant

Musique des voyages de Poussin en France et en Italie

Béatrice Tilloy et François Gautier

Dans un monde idéal fait de chants séduisants et de danses, surgit la souffrance et la mort. Paradoxalement, en musique, la joie comme la passion ont en commun la beauté.

Ce mélange de délices et d’acceptation de la mort, sorte de « Memento Mori » musical, illustre l’exposition «Et in Arcadia ego» de Bernard Bouin.

Première partie, un monde idéal:

Tarentella napoletana, Athanasius Kircher

Tarentella del gargano, traditionnel

Un troglodyte mignon, François Gautier

Le petit enfant Amour, John Dowland

A round of three country dances in one, Thomas Ravenscroft

Une alouette, François Gautier

Si le parler, Pierre Guedron

Un merle, François Gautier

Deuxième partie, le surgissement de la mort:

Vide Homo, Henry du Mont

Passacaglia dela vita, Stefano Landi

Musée Nicolas Poussin Rue Sainte Clotilde, 27700 Les Andelys Les Andelys 27700 Eure Normandie 02 32 54 31 78 http://www.museenicolaspoussin.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 54 31 78 »}] Le musée Nicolas Poussin retrace l’histoire de la ville des Andelys de la période préhistorique à l’activité industrielle du XXe siècle. Il présente également un tableau de Nicolas Poussin, intitulé « Coriolan supplié par sa famille ». Ce chef d’œuvre rappelle les origines andelysiennes du plus grand peintre français du XVIIe siècle, qui a donné son nom au musée.

© Musée Nicolas Poussin Gare routière à 20 mètres

©Béatrice Tilloy et François Gautier