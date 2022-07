CONCERT : VIOLA FRANCESCHI

2022-07-08 20:00:00 – 2022-07-08 « Pour une malice mélodieuse portée à caresse de piano, pour une voix qui raconte certaines couleurs d'émotions, un partage qui vole les mots, et qui propose à vos cœurs, une chanson. » lamusebroc@gmail.com +33 4 34 79 04 42 http://www.lamusebroc.com/

