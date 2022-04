Concert Vindotalé Espace culturel Le Triskell, 21 mai 2022, Ploeren.

### Tradi et rock Vindotalé, c’est la rencontre entre la chanteuse Bleunwenn (Tri Yann, Carlos Núñez, Dan ar Braz, etc.) et le guitariste chanteur Gwenolé Lahalle dans un répertoire de chansons traditionnelles et de compositions inspirées des cultures bretonnes, irlandaises, galloises ou écossaises. Voix, guitares et rythmiques pop rock se mélangent, tour à tour intimistes, dansantes ou plus électriques, et vous invitent à un voyage au coeur de l’âme celtique. [Vindotalé en vidéo](https://youtu.be/zJDa-0TGhuA)

Gratuit – Sans réservation dans la limite des places disponibles

Espace culturel Le Triskell 3 rue des deux moulins 56880 Ploeren Ploeren Morbihan



