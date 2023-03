Concert Vincent Premel, 17 mars 2023, Janzé .

Concert Vincent Premel

Rue Nantaise Janzé Ille-et-Vilaine

2023-03-17 – 2023-03-17

Janzé

Ille-et-Vilaine

C’est de la chanson française et festive qui vous donnera envie de bouger des pieds et taper dans les mains. Vincent Prémel est un musicien voyageur ses chansons évoquent les voyages et célèbre la mer mais aussi l’amour et l’amitié. Un concert qui vous emmènera de l’île d’Ouessant jusqu’à la Havane en passant par le Cap Vert. Avec la chanson « Cesaria » un morceau très enjoué et rythmé on se sent chalouper. Le temps de ce concert le spectateur se plaît à prendre la vague sur des refrains entraînants.

Vincent Prémel est bien connu de la région Bretagne ancienne élève officier le Briochin vivant aujourd’hui sur Rennes à tout arrêter pour se consacrer à la musique après plus de 20 ans de musique avec différents groupes auteur compositeur interprète il sort son premier album solo en 2019 un café une bière ou un tour du monde et en 2022 son 2e album fleur de béton.

Ce concert en formule duo , guitare voix, et contrebasse vous permettra de découvrir l’artiste sur scène avec le répertoire de ses deux albums.

Concert organisé par la section promotion de la chanson de l’Amicale laïque avec le soutien de la roche aux fées communauté, Radio Rennes et la Ville de Janzé.

maud-simon@live.fr +33 2 99 47 69 21

