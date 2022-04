Concert : Vincent Peirani Trio “Joker” Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Concert : Vincent Peirani Trio “Joker” Le Havre, 4 juin 2022, Le Havre. Concert : Vincent Peirani Trio “Joker” Le Havre

2022-06-04 21:00:00 – 2022-06-04

Le Havre Seine-Maritime Après quatorze albums, deux Victoires du jazz et un Prix Django Reinhardt, de multiples collaborations en duo (Emile Parisien, Michel Portal, Michael Wollny, François Salque) ou au sein de son quintet, Vincent Peirani adopte l’orchestration du trio. Avec le guitariste italien Federico Casagrande et le batteur israélien Ziv Ravitz, ils forment un trio hybride guitare, batterie, accordéon, dans lequel chacun est interchangeable, à l’image du Joker des comics américains, pour devenir tour à tour soliste, rythmique, coloriste… Cette formule cosmopolite s’autorise toutes les musiques : énigmatiques, oniriques, électroniques, explosives, colorées et même silencieuses. Complémentaires, parfois imprévisibles ou en opposition, ils jouent de la contraction, qui vient alors s’ajouter au paysage sonore de ce trio. Un moment de joie, d’intensité et de virtuosité… Le samedi 4 juin à 21h, au Magic Mirrors.

Tarif : 10€
magicmirrors@lehavre.fr https://magicmirrors.lehavre.fr/

Tarif : 10€ Le Havre

