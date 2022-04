CONCERT – VINCENT PEIRANI ET EMILE PARISIEN DUO Nilvange, 8 avril 2022, Nilvange.

2022-04-08 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-08 Le Gueulard Plus 3 Rue Victor Hugo

Depuis dix ans, le saxophone soprano d’Émile Parisien et l’accordéon de Vincent Peirani se sont croisés au fil de nombreuses collaborations discographiques et scéniques. Après Belle époque en 2014, ces deux virtuoses du jazz français récidivent en duo avec Abrazo, un très bel hymne au tango et notamment aux compositions de la légende Astor Piazzolla. Virevoltant, inspiré, élégant, leur pas de deux est un ravissement de chaque instant.

Portée par cette foi en une science poétique et par un profond attachement à la bossa-nova, au jazz et à la folk, Cots, de son vrai nom Steph Yates, chante nos orbites relationnelles, les passions qui s’éteignent, la nostalgie des désirs. C’est Sandro Perri, ambassadeur du tropicalisme au sein de la galaxie Constellation Records, qui a produit ce premier album, où trompette, basse et saxophone ondoient au diapason d’une guitare délicate et d’une voix enchanteresse.

