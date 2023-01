Concert : Vincent Niclo « Récital » Guebwiller, 5 mai 2023, Guebwiller Guebwiller.

Concert : Vincent Niclo « Récital »

1 Rue du 4 Février Guebwiller Haut-Rhin

2023-05-05 20:30:00 – 2023-05-05

EUR Voilà 10 ans déjà que Vincent Niclo est un OVNI dans le paysage de la chanson française

Après plus d’1 million d’albums vendus, 9 albums certifiés Or et Platine, le Ténor le plus populaire de France nous propose un récital unique, intime et acoustique dans les plus belles églises et cathédrales de france.

+33 9 83 87 40 42

