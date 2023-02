Concert Vincent Niclo, 4 mai 2023, Obernai .

Concert Vincent Niclo

rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin

2023-05-04 20:30:00 – 2023-05-04

Obernai

Bas-Rhin

EUR Le chanteur et Ténor Vincent Niclo a décidé de se produire dans des lieux de cultes en France.

Accompagné d’un pianiste, d’une violoniste et de choristes, il réadapte son répertoire en favorisant davantage sa voix et les paroles. «Pouvoir chanter dans des lieux saints est incroyable, je me sens comme protégé», confie t-il, «et je vois bien les étoiles dans les yeux des gens, j’ai l’impression de faire du bien».

Spectacle assis en placement libre. Billetterie en ligne sur https://www.mlprods.com/

Obernai

