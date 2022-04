Concert Vincent Dubois ordinaire Perrusson, 29 avril 2022, Perrusson.

Concert Vincent Dubois ordinaire Perrusson

2022-04-29 20:00:00 – 2022-04-29 23:30:00

Perrusson Indre-et-Loire Perrusson

Vincent Dubois, tombe le masque, le bleu chirurgical que malheureusement tout le monde connaît, mais aussi, celui de Maria des Bodin’s, pour nous faire découvrir ses talents de chanteur. Il en rêvait depuis longtemps, le confinement et le report de la tournée des Bodin’s lui ont permis de nous préparer « ce concert partage ». Dans un répertoire choisi de chansons françaises et canadiennes, Vincent passe du rire au larmes et de l’émotion à la déconne. Il s’accompagne tantôt à la guitare, tantôt au ukulélé, mais surtout, à ses cotés, il est accompagné avec brio par Didier Buisson, accordéoniste sensible et virtuose…

christinegoultdelattre@orange.fr +33 6 75 03 69 23 https://www.perrusson.fr/

